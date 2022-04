Real Madrid viert kampioenschap na klinkende zege, Atlético onderuit in Bilbao

Het duurde even voordat de Madrilenen - die voor de titel aan een punt genoeg hadden - de ban braken, maar na ruim een halfuur was daar Rodrygo met de openingsgoal na een knappe combinatie met Marcelo. Tien minuten later werden ook de laatste twijfels weggenomen, toen Rodrygo weer scoorde.

Tien minuten na de pauze maakte Marcos Asensio ook de 3-0 voor Real. De feestvreugde leek een kwartier voor tijd nog verder verhoogd te worden, toen Isco op aangeven van Karim Benzema de vierde treffer maakte. De VAR zette er echter een streep door. Even later telde de vierde goal wel, ditmaal was het Benzema zelf die met succes de trekker overhaalde.

Atletico onderuit

Atlético Madrid heeft het uitduel met Athletic Club in Bilbao met 2-0 verloren en Real Betis zo de kans gegeven dichterbij te komen in de strijd om een ticket voor de Champions League. De voorsprong van de ploeg van trainer Diego Simeone is 4 punten, maar de nummer 5 uit Sevilla speelt maandag nog tegen Getafe. De bovenste vier van Spanje plaatsen zich voor het hoogste Europese clubtoernooi.

Atlético zag stadgenoot en rivaal Real Madrid zaterdag kampioen van Spanje worden door met 4-0 te winnen van Espanyol. Atlético pakte vorig jaar de Spaanse landstitel.

Athletic Club, dat achtste staat, kwam in de 8e minuut op voorsprong. Atlético-verdediger Mario Hermoso tikte een voorzet langs zijn eigen doelman Jan Oblak het doel in. In de tweede helft maakte aanvaller Iñaki Williams uit een strafschop de 2-0.

Atlético kreeg dit seizoen in de competitie tot nu toe 41 doelpunten tegen. De laatste keer dat dat gebeurde was tien jaar geleden, toen de Argentijn Simeone bezig was aan zijn eerste seizoen in Madrid.