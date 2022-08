Zerrouki hoopt dat FC Twente hem naar Feyenoord laat gaan

Dat vertelde de Algerijnse international na de 3-1 zege op FK Cukaricki in de derde voorronde van de Conference League ,,Feyenoord zie ik als een stap omhoog. Het is een grotere club en ze spelen Europa League. Ik denk met de omstandigheden daar dat ik kan doorgroeien tot een betere speler. Het is aan de clubs om eruit te komen", vertelde Zerrouki na de wedstrijd tegen RTL7.

Bekijk ook: Sterke terugkeer in Europa van FC Twente

,,Elke voetballer heeft ambitie en wil een stap maken, dus ik hoop persoonlijk dat de club wil meedenken over mijn toekomst. Zoals iedereen heeft meegekregen gaat er een speler vertrekken, dus op die positie zien ze mij", doelt hij op de Noor Fredrik Aursnes, die dicht bij een transfer naar Benfica is. Feyenoord ziet Zerrouki als opvolger en heeft reeds een bod van 5 miljoen euro uitgebracht op de middenvelder. Dat bod is door FC Twente afgewezen. Technisch directeur Jan Streuer stelt zich op het standpunt in principe niet mee te willen werken aan een transfer.