Kiki Bertens verliest direct bij rentree in Doha

Bertens speelde in Doha haar eerste duel na vijf maanden zonder wedstrijd en op voorhand kon de krachtmeting tegen Ostapenko alle kanten uit. Van de voorgaande vier ontmoetingen hadden beide speelsters er allebei twee in hun voordeel beslist.

De 29-jarige geboren Wateringse gaf in de aanloop naar het duel aan op de goede weg te zijn, maar nog wel mindere dagen erbij te hebben zitten. „Dan ben ik wat minder fel en wat sneller vermoeid”, voegde ze eraan toe. Het bleek maandag helaas voor de nummer 11 van de wereld zo’n dag.

De eerste set verliep zoals Bertens nou precies wilde dat die niet zou verlopen. Ze stapelde fout op fout en kreeg geen enkel ritme tegen de Roland Garros-kampioene van 2016: 6-0. In de tweede set verloor Bertens de eerste game, maar vervolgens trok ze de stand gelijk. Een venijnige schreeuw verraadde het belang van die game voor de kwakkelende Bertens. Vervolgens was het toch weer Ostapenko die domineerde. De 23-jarige tennisster uit Letland had al snel een nieuwe break te pakken en gaf die voorsprong niet meer weg.

Vijf maanden na haar laatste wedstrijd bleek dat er nog een hoop werk is te verzetten, maar Bertens gaf eerder al aan daar ook zeker toe bereid te zijn. Volgende week wacht een nieuwe kans, in Dubai.

Geblesseerde Barty mist na Doha ook Dubai

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft zich geblesseerd afgemeld voor het WTA-toernooi van volgende week in Dubai. De 24-jarige Australische kampt met een blessure aan haar linkerbeen. Ze meldde zich daarom eerder al af voor het toernooi van Doha.

Barty bleef op de Australian Open in Melbourne steken in de kwartfinales. De aanvoerster van de mondiale ranking moest het daarin afleggen tegen Karolina Muchova uit Tsjechië. Barty won in de aanloop naar de Australian Open wel de Yarra Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien die in Melbourne werden gespeeld.

De Australische vloog er vorige week in Adelaide direct uit tegen de Amerikaanse Danielle Collins. Barty meldde zich daarna af voor Doha.