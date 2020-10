Dolende teamgenoot niet het probleem van Max Verstappen

Max Verstappen: „Ik zit er zo in: ik focus me op mezelf en zie wel wat er naast mij gebeurt.” Ⓒ AFP

PORTIMÃO - Een unicum in Portugal. Voorafgaand aan de twaalfde race van het seizoen kreeg niet Max Verstappen, maar zijn teamgenoot Alexander Albon de meeste vragen op zich afgevuurd. Een pretje werd het niet voor de Britse Thai. De geruchtenstroom in de Formule 1 over de zitjes voor volgend jaar is in volle gang en Albon is een van de hoofdrolspelers.