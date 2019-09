Pasveer klimt uit diep dal na ernstige ziekte vader

Denzel Dumfries stuit op Remko Pasveer tijdens de laatste ontmoeting tussen PSV en Vitesse.

ARNHEM - Als keeper van de koploper keert Remko Pasveer zaterdag vol vertrouwen terug bij PSV, de club waar hij drie jaar lang reservedoelman was. Vorig seizoen speelde de doelman met Vitesse al een cruciale rol in de titelstrijd door met sterk keeperswerk PSV in Arnhem op 3-3 te houden, waardoor zijn voormalige werkgever op speeldag 29 de koppositie verspeelde. De 35-jarige goalie is helemaal terug na een loodzware periode vol sportieve tegenslag en grote zorgen op privé-vlak over de gezondheid van vader Eddie Pasveer, oud-doelman van FC Twente en De Graafschap.