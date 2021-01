Dakar-presentatie: Een show zónder publiek, maar mét mondkapjes en jurken

De presentatie van het team van Toyota. Ⓒ Reuters

JEDDAH - Er dreunt harde muziek en er zwaaien lichtbundels. Er zweven kleurrijke mondkapjes over het podium naast glimmende bolides. Het is heet, maar er wordt uitbundig gezwaaid. Toch is er geen publiek bij de presentatie van de deelnemers aan de Dakar Rally 2021.