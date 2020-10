De Boer: ’Ik twijfel niet over de keeperspositie’

Dat zei de bondscoach zaterdagavond tijdens de persconferentie. „Jasper Cillessen traint goed”, aldus De Boer, die afgelopen woensdag in het vriendschappelijke duel met Mexico Tim Krul een basisplaats gaf. „Ik geef nog geen opstelling, maar ik ben er wel uit wie er gaat spelen. Het zou niet goed zijn als ik nu nog twijfelde.”

Ook over de vervanger van de geschorste Memphis Depay liet de bondscoach zich niet uit. Luuk de Jong start vermoedelijk in de punt van de aanval. „Hij is een belangrijke gegadigde voor die positie, ja.”

De Boer erkende dat Oranje met Bosnië en Herzegovina nu een tegenstander treft die een flinke dreun heeft gehad. De ploeg liep afgelopen donderdag het EK mis, door na strafschoppen van Noord-Ierland te verliezen. „En dan kan ik me voorstellen dat je er mentaal even doorheen zit. Dat je niet op deze wedstrijd zit te wachten. Maar we weten allemaal dat je in de Nations League ook weer ergens om speelt.”

Bekijk ook: Steven Berghuis op zoek naar basisplaats én doelpunt in Oranje

De bondscoach rekent erop dat het Nederlands elftal zondagavond vanaf 18.00 uur weer een stuk beter voor de dag komt dan tegen Mexico. „Omdat we nu veel meer met de ploeg gaan spelen die in het recente verleden ook veel met elkaar gespeeld heeft. Dat was tegen Mexico met een hoop andere jongens toch anders. Daar hebben we van geleerd en ik heb er vertrouwen in dat het zondag beter gaat.”

Voetbalpodcast

In de nieuwe voetbalpodcast bespreken chef voetbal Valentijn Driessen en onze verslaggever Mike Verweij samen met presentator Pim Sedee de laatste stand van de zaken in de voetbalwereld. Zo komt ook de valse start van de nieuwe bondscoach Frank de Boer aan bod.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.