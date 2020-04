Toch nog sport! Virtuele wielerstrijd op Vlaamse feestdag

Mike Teunissen werd eerder dit jaar nog zesde in de Omloop Het Nieuwsblad. Ⓒ BSR Agency

Zondag 5 april had dé wielerfeestdag van 2020 moet worden. Met de uitvoering van de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen. Ook had de Formule 1 dit weekeinde zijn debuut in Vietnam gemaakt. De trotse Aziatische organisatie had ongetwijfeld alle remmen los gegooid en voor een daverende show gezorgd. Niets van dat alles echter, vanwege de coronacrisis. Alhoewel, niets? Een select gezelschap kleppers rijdt zondag vanuit huis in de virtuele fietswereld de laatste 32 kilometer van ’De Ronde’, terwijl een groepje F1- coureurs zich op de simulator waagt aan een digitale Grand Prix.