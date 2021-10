Ook Atlético Madrid geeft FC Barcelona draai om oren

Het duel begon gezapig. Maar na bijna een half uur spelen sloeg de vlam in de pan. In de 27e minuut nam Atlético een voorsprong via Thomas Lemar. Het had makkelijk 2-0 kunnen staan voor de Spaanse landkampioen toen Luis Suárez enkele minuten later de 2-0 op zijn voeten had, maar de Uruguayaan miste doel.

Ook FC Barcelona liet zich in deze periode niet onbetuigd. Vlak na de openingstreffer had Philippe Coutinho voor de 1-1 kunnen zorgen. Zijn schot ging maar een half metertje naast. Ook Frenkie de Jong kon de gelijkmaker net niet binnentikken na een teruggekopte bal van Memphis Depay.

Revanche Suárez

Op slag van rust profiteerde Suárez van de slechte verdediging bij de Catalanen. Hij hield zijn hoofd erbij en schoof de bal in het doel van de club waar hij vorig jaar door Koeman werd weggestuurd: 2-Suárez, die tussen 2014 en 2020 voor Barcelona speelde, vierde zijn treffer met beide handen tegen elkaar. Het leek een soort verontschuldigend gebaar richting zijn oude club.

In de tweede helft had Barça kansen op de aansluitingstreffer. Na een kwartiertje kon Coutinho na een counter vrij inschieten, maar hij vond Atlético-doelman Jan Oblak op zijn weg. Atlético leek het wel prima te vinden zo en drong nauwelijks meer aan. Er was nog een kansje voor Joao Felix, maar doelman Ter Stegen voorkwam erger voor Barcelona.

Met nog ruim een kwartier op de klok kwam Luuk de Jong in het veld. De Nederlandse aanvaller had in de laatste drie wedstrijden nog een basisplaats en maakte vorige week tegen Levante (3-0) zijn eerste doelpunt voor de Catalanen. Dit keer vond De Jong het doel niet. FC Barcelona was geen een keer meer gevaarlijk.

Ronald Koeman moest vanwege een schorsing op de tribune blijven. Zijn assistent Alfred Schreuder nam op de bank de honneurs waar. Ⓒ REUTERS

Koeman heeft nu slechts één van de laatste zes duels gewonnen. In de competitie kwam Barcelona tot nu toe tot drie zeges. De nederlaag tegen Atlético was wel pas de eerste nederlaag van Koeman in La Liga dit seizoen. In de Champions League heeft Barcelona nog geen enkel punt. Afgelopen woensdag verloren de Catalanen met 3-0 bij Benfica. De ploeg van Koeman moest het eerder al met dezelfde cijfers afleggen tegen Bayern München.

Laporta

Eerder op de dag liet voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona weten dat Koeman niet hoeft te vrezen voor zijn baan. „Koeman gaat door als trainer van Barcelona”, aldus Laporta. „Hij heeft een mate van vertrouwen, ongeacht het resultaat van vandaag. Om verschillende redenen verdient hij tijd. Hij houdt van Barça en besloot vorig jaar hierheen te komen in een hele moeilijke tijd, niet alleen op sportief vlak. Na met hem te hebben gesproken, kan ik zien dat hij vertrouwen heeft in het team. Het is niet waar dat we een gespannen relatie hebben. De relatie is goed en eerlijk. Ik denk dat we allebei hetzelfde denken, over hoe we de zaak om kunnen draaien.”

Frenkie de Jong probeert de bal af te schermen voor Rodrigo De Paul van Atlético. Ⓒ REUTERS

