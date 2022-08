Semi-automatische buitenspeltechnologie ook in CL

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Duitser Bauhaus wint ontregelde sprint in Ronde van Polen

17.04 uur: De Duitse wielrenner Phil Bauhaus heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 28-jarige renner van Bahrain-Victorious bleef de Franse sprinter Arnaud Démare net voor. Op zo'n 800 meter van de finish in Rzeszów vond voorin het peloton een valpartij plaats, waardoor slechts een paar renners echt konden sprinten om de winst.

De Italiaan Jonathan Milan trok de sprint aan voor zijn ploeggenoot Bauhaus. De Duitser slaagde erin om Démare (Groupama-FDJ) net voor te blijven. Hij won dit jaar ook al de slotetappe in Tirreno-Adriatico. De Duitser Nikias Arndt kwam als derde over de finish.

Lang reed een kopgroep van acht renners, onder wie Boy van Poppel, voorop in de rit over 178,1 kilometer. De laatste twee vluchters werden op 2,5 kilometer van de streep ingerekend door het jagende peloton. Jumbo-Visma hoopte dat Olav Kooij voor de winst zou kunnen gaan, maar enkele renners van de Nederlandse ploeg waren betrokken bij de valpartij in een smalle bocht in de laatste kilometer.

Semi-automatische buitenspeltechnologie ook in Champions League

16.51 uur: Bij de wedstrijden in de Champions League krijgen de scheidsrechters vanaf dit seizoen ook hulp van semiautomatische buitenspeltechnologie. Na uitgebreide tests gaf de internationale spelregelcommissie IFAB eerder deze zomer toestemming om het systeem ook echt te gaan gebruiken. De mondiale voetbalfederatie FIFA maakte een maand geleden bekend dat dit gebeurt op het WK van eind dit jaar in Qatar.

De Europese bond UEFA gaat het systeem om buitenspel heel nauwkeurig te kunnen vaststellen ook inzetten. Dat gebeurt volgende week woensdag voor het eerst bij de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt in Helsinki.

Met een sensor in de bal en speciale camera's die heel nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, kan precies worden vastgesteld of er wel of geen sprake is van buitenspel. Het systeem geeft een seintje als een speler in buitenspelpositie de bal ontvangt. Voordat de videoarbiters de scheidsrechter op het veld informeren, checken ze op basis van de beelden en gegevens binnen enkele seconden of het klopt.

Kragh Andersen en Hermans naar ploeg Van der Poel

13.13 uur: Søren Kragh Andersen is volgend jaar ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. De Deen komt over van Team DSM en heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend. Hij won in 2020 twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

Ook Quinten Hermans kiest voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft. De Belg neemt afscheid van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Van Bommel moet Alderweireld missen in Noorwegen

12.38 uur: Toby Alderweireld mist donderdag het uitduel van Royal Antwerp FC met Lillestrøm in de derde voorronde van de Conference League. De oud-verdediger van Ajax en Tottenham Hotspur is niet helemaal fit. Trainer Mark van Bommel kan in Noorwegen ook geen beroep doen op Manuel Benson. De aanvaller krijgt de ruimte om een transfer naar het Engelse Burnley af te ronden.

Volgens Van Bommel is technisch directeur Marc Overmars op zoek naar een vervanger voor Benson. De Nederlandse trainer is met zijn nieuwe Belgische club goed begonnen aan het seizoen. Antwerp schakelde in de tweede voorronde FC Drita uit en is na twee competitieduels nog zonder puntenverlies.

AZ zonder Bazoer, Odgaard en Karlsson naar Dundee United

11.50 uur: Riechedly Bazoer moet zijn debuut voor AZ uitstellen. De middenvelder, transfervrij overgekomen van Vitesse, is ziek. Hij ontbreekt in de selectie voor het uitduel van donderdag met Dundee United in de derde voorronde van de Conference League.

Trainer Pascal Jansen kan ook geen beroep doen op de geblesseerde Jens Odgaard, Jesper Karlsson en Zinho Vanheusden. Yukinari Sugawara heeft de groepstraining hervat maar ontbreekt ook nog, net als de zieke Peer Koopmeiners

Ganna langer bij Ineos Grenadiers

11.40 uur: Filippo Ganna verbindt zijn toekomst aan Ineos Grenadiers. De 26-jarige Italiaan heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot eind 2027. Zijn oude verbintenis liep in 2023 af. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden fietst vanaf 2019 voor de Britse wielerploeg. Daarvoor kwam hij twee jaar uit voor UAE Team Emirates.

Ganna won zes etappes in de Ronde van Italië en was ook succesvol op de baan. Hij werd olympisch kampioen bij de ploegenachtervolging en veroverde vijf wereldtitels.

Duitse wielrenster Brennauer kondigt afscheid aan

10.05 uur: Olympisch kampioene Lisa Brennauer beëindigt haar wielerloopbaan deze maand na de EK in München. De 34-jarige Duitse zal tijdens de Europese titelstrijd nog een keer op de weg en op de baan uitkomen.

Brennauer was vorig jaar zeer succesvol. Ze won olympisch goud op de ploegenachtervolging en werd ook wereld- en Europees kampioen op de individuele - en ploegenachtervolging. Op het WK op de weg veroverde ze goud in de gemengde ploegentijdrit. Ze werd tweede bij de Ronde van Vlaanderen, achter Annemiek van Vleuten.

Bondscoach Riise moet Noorse voetbalsters weer succesvol maken

09.51 uur: Hege Riise is de nieuwe bondscoach van de Noorse voetbalsters. Ze is de opvolgster van Martin Sjögren, die na een teleurstellend verlopen EK is vertrokken. De Zweed stond nog tot de zomer van 2023 onder contract bij de Noorse bond.

Noorwegen bleef steken in de groepsfase van het EK in Engeland. De Noorse voetbalsters wonnen maar een van hun drie groepswedstrijden, met 4-1 tegen Noord-Ierland. Vooral de 8-0-nederlaag tegen Engeland was pijnlijk. Na die blamage richtte de kritiek zich vooral op Sjögren.

De 53-jarige Riise won als voetbalster olympisch goud met Noorwegen. Ze veroverde ook de wereldtitel en werd eveneens Europees kampioen.

Osaka keert met zege terug op tennisbaan

08.38 uur: Naomi Osaka heeft een succesvolle rentree gemaakt. Ze was in de eerste ronde van het toernooi in het Amerikaanse San Jose in drie sets te sterk voor Zheng Qinwen uit China: 6-4 3-6 6-1. De Japanse stuit in de tweede ronde op Coco Gauff. De 18-jarige Amerikaanse gunde Anhelina Kalinina uit Oekraïne slechts een game: 6-1 6-0.

Osaka, viervoudig grandslamwinnares, raakte in mei geblesseerd aan een achillespees. Ze werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld en meldde zich af voor Wimbledon. Ze bereidt zich in San Jose voor op de US Open, het toernooi dat ze tweemaal won.

Osaka is afgezakt naar de 41e positie van de wereldranglijst. Ze brak vorige maand met haar Belgische coach Wim Fissette.

Van de Zandschulp naar derde ronde in Washington

07.57 uur: Botic van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in Washington. Hij rekende in drie sets af met de Kroaat Borna Gojo: 7-6 (6) 6-7 (5) 6-4.

Van de Zandschulp was vrijgeloot voor de eerste ronde. Hij stuit in de derde ronde op de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikanen Christopher Eubanks en Frances Tiafoe. De Nederlander, nummer 26 van de wereldranglijst, is als achtste geplaatst in Washington. Gojo staat op de 198e plaats van de wereldranglijst.

De Rus Andrej Roeblev is als eerste geplaatst in de Amerikaanse hoofdstad.