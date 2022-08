Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Osaka keert met zege terug op tennisbaan

08.38 uur: Naomi Osaka heeft een succesvolle rentree gemaakt. Ze was in de eerste ronde van het toernooi in het Amerikaanse San Jose in drie sets te sterk voor Zheng Qinwen uit China: 6-4 3-6 6-1. De Japanse stuit in de tweede ronde op Coco Gauff. De 18-jarige Amerikaanse gunde Anhelina Kalinina uit Oekraïne slechts een game: 6-1 6-0.

Osaka, viervoudig grandslamwinnares, raakte in mei geblesseerd aan een achillespees. Ze werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld en meldde zich af voor Wimbledon. Ze bereidt zich in San Jose voor op de US Open, het toernooi dat ze tweemaal won.

Osaka is afgezakt naar de 41e positie van de wereldranglijst. Ze brak vorige maand met haar Belgische coach Wim Fissette.

Van de Zandschulp naar derde ronde in Washington

07.57 uur: Botic van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in Washington. Hij rekende in drie sets af met de Kroaat Borna Gojo: 7-6 (6) 6-7 (5) 6-4.

Van de Zandschulp was vrijgeloot voor de eerste ronde. Hij stuit in de derde ronde op de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikanen Christopher Eubanks en Frances Tiafoe. De Nederlander, nummer 26 van de wereldranglijst, is als achtste geplaatst in Washington. Gojo staat op de 198e plaats van de wereldranglijst.

De Rus Andrej Roeblev is als eerste geplaatst in de Amerikaanse hoofdstad.