Gevaarlijke uitslag voor extreem slordig Ajax

Nicolas Tagliafico en Daley Blind proberen APOEL-speler Musa Suleiman af te stoppen. Ⓒ BSR Agency

NICOSIA - De fans van APOEL Nicosia vierden het gelijkspel tegen het onthutsend zwakke Ajax (0-0) alsof de groepsfase van de Champions League al was bereikt. Zo ver is het natuurlijk nog niet, want het elftal van Erik ten Hag krijgt volgende week in de Johan Cruijff ArenA opnieuw de kans de voetbaldreumes af te schudden. Maar dat het in eigen huis stukken beter moet dan op Cyprus staat vast. Anders speelt de halve finalist van afgelopen seizoen dit jaar in de Europa League.