Joan Laporta: ’Beslissing over Ronald Koeman volgende week’

„We hebben altijd met maximaal respect voor Koeman gewerkt, alleen al vanwege de geweldige status die hij als speler voor ons heeft gehad”, zo sprak Laporta. „We hebben goede gesprekken met hem gehad en zullen volgende week de beslissing maken.”

Ook wat betreft Lionel Messi staat er het nodige te gebeuren. Nog altijd is er behoorlijke speculatie over het vertrek van de Argentijn. „We boeken voortgang in het verlengen van zijn contract, maar er is nog niets beslist of getekend. Het is Messi zijn intentie om bij Barcelona te blijven. Hij houdt van de club.”

Bekijk ook: Ronald Koeman voorlopig verder bij FC Barcelona

De begin dit jaar teruggekeerde preses van de club stelde dat Barcelona weer vooruit moet. „We starten een project dat het plezier bij deze club moet terugbrengen. We geloven niet in overbrugperiodes, maar we willen doorbouwen.” Daarom wil Barcelona snel enkele versterkingen presenteren. „Komende week volgen de eersten.”