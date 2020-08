De titel die nog ontbrak voor Anna van der Breggen

WIJSTER - Natuurlijk was de solo die haar twee jaar geleden in zomers Innsbruck de wereldtitel opleverde, nóg indrukwekkender. Maar toen Anna van der Breggen zaterdag voor laatste keer de Col du VAM, een ware benenbreker voor het vrouwenpeloton tijdens het NK wielrennen, opklauterde, werd ze wel door een soortgelijk gevoel overvallen. „Dit was wél een belangrijke finale, realiseerde ik me.”