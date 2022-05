Premium Het beste van De Telegraaf

Royston Drenthe groot fan van verdediger van Feyenoord ’Vergelijk Malacia maar met Mendy van Real Madrid’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Tyrell Malacia in duel met Mauro Junior. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Eén van de grootste fans van Tyrell Malacia, heet Royston Drenthe (35). Hij snapt helemaal waarom de aanhang van Feyenoord de adem inhield, toen de linksback in de laatste competitiewedstrijd voor de Conference League-finale tegen AS Roma uitviel met een hamstringblessure. In de ogen van de voormalig Rotterdamse publiekslieveling mogen de handjes worden dichtgeknepen dat hij tijdig fit is, omdat hij in hem een sleutelspeler ziet voor het huidige Feyenoord.