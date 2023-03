Price veegt vloer aan met Van Gerwen in finale: ’Normaal is Gerwyn bang voor mij’

Van Gerwen haalde voor de vierde week op een rij de halve finales in de Premier League, maar in de eindstrijd was hij niet opgewassen tegen Price, die twee 10-darters gooide en een gemiddelde van 115 gooide. Bij 5-0 in legs kreeg de Welshman al een kans op een ’white wash’ (een zege zonder leg-verlies). De wedstrijdpijl ging echter mis, waarna Van Gerwen profiteerde, maar Price klaarde de klus even later alsnog.

Het was tot de finale een goede avond geweest voor Van Gerwen. De 33-jarige Brabander was in de eerste ronde met 6-5 te sterk voor de Schot Peter Wright. Van Gerwen begon goed en nam een 2-0-voorsprong. Maar de Schot kwam terug tot 4-4. Mighty Mike verzuimde vervolgens de partij uit te gooien op 5-4. Hij miste enkele pijlen op 56 en zag Wright weer op gelijke hoogte komen. In de beslissende leg die Wright mocht beginnen, gooide Van Gerwen alsnog 150 uit met dubbel 15.

Vervolgens rekende Van Gerwen met speels gemak af met Nathan Aspinall, die hij trakteerde op een 6-0 nederlaag. Maar in de finale ging het dus gruwelijk mis voor de Nederlander, die echter nog steeds koploper is met zeven punten voorsprong op zijn naaste achtervolger uit Wales: 25 om 18. Van Gerwen won eerder al de vierde, vijfde en zesde speelronde. Vorige week in Nottingham verloor hij van Chris Dobey nadat hij eerder tegen Peter Wright zijn tiende partij op rij had gewonnen in de Premier League.

„Ik begon goed, maar gaf toch de eerste twee legs weg, omdat ik enkele dubbels miste”, keek Van Gerwen in gesprek met Viaplay terug op zijn pijnlijke verlies in de finale. „Normaal is Price bang voor mij, maar als je hem zelfvertrouwen geeft is hij een fantastische darter. Ik had die eerste legs gewoon niet moeten weggeven. In een kort format zoals in dit toernooi moet je er direct staan. Het laatste wat je moet doen, is je tegenstander vertrouwen geven. Deze nederlaag is zuur, maar het is niet anders.”