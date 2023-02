Wie is Agnelli, pleitbezorger nieuwe Europese voetbalcompetitie?

Andrea Agnelli. Ⓒ ANP/HH

Andrea Agnelli (47) is een nazaat van de FIAT-dynastie en was ruim twaalf jaar lang met negen landstitels en twee Champions League-finales een succesvol voorzitter van de Italiaanse topclub Juventus. Hij vertrok wegens een onderzoek naar boekhoudfraude in november 2022. De Italiaanse voetbalbond schorste hem voor 24 maanden als sportbestuurder en Juventus kreeg 15 punten in mindering. Het beroep van Juventus is dinsdag, de strafrechtelijke procedure tegen Agnelli loopt nog.