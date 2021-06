WK-droom van Suriname spat uiteen

Het werd in de laatste groepswedstrijd van de WK-kwalificatie 4-0 voor de Canadezen. Suriname had moeten winnen om kans te blijven houden op plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar.

Jonathan David van Lille OSC nam drie treffers voor zijn rekening voor de Canadezen. Alphonso Davies van Bayern München tekende voor het andere doelpunt. FC Den Bosch-speler Frank Sturing bleef op bank bij Canada naast assistent-bondscoach Remko Bicentini. De Nederlander is sinds zijn vertrek als bondscoach van Curaçao assistent-bondscoach van Canada.

Curaçao

Interim-bondscoach Patrick Kluivert bereikte met Curaçao wel de volgende ronde van de WK-kwalificatie van CONCACAF. Tegen Guatemala werd het 0-0 en dat was voldoende om door te gaan. Curaçao vervolgt de WK-route op basis van één doelpunt meer dan Guatemala. Beide landen eindigden op hetzelfde puntentotaal en hetzelfde doelsaldo, alleen maakte Curaçao vijftien goals (en kreeg één tegengoal), terwijl de doelcijfers van Guatemala 14-0 zijn. De achtste goal in de tweede minuut van de blessuretijd tegen de Maagdeneilanden van Kenji Gorré, de zoon van de Surinaamse bondscoach Dean Gorré, was daarmee goud waard.

De weg naar het WK is nog wel lang voor Curaçao. Het vervolg in de WK-kwalificatie is een play-off tegen Panama op 12 en 15 juni. De winnaar van die wedstrijden komt in een kwalificatiepoule van acht landen waarvoor VS, Mexico, Costa Rica, Honduras en Jamaica al zijn geplaatst. De nummers 1 t/m 3 plaatsen zich voor WK, nummer 4 speelt een intercontintentale play-off voor het laatste WK-ticket. Er worden twee intercontinentale play-offs gespeeld voor het WK en die worden samengesteld door middel van een loting. In de kokers gaan behalve de nummer vier van de kwalificatiegroep van CONCACAF ook de nummer vijf van de kwalificatiegroep van CONMEBOL (Zuid-Amerika) en vertegenwoordigers van AFC (Azië) en OFC (Oceanië).

Kluivert, die eerder bondscoach was van Curaçao, verving tegen de Maagdeneilanden en Guatalemala de eigenlijke bondscoach Guus Hiddink, die op de weg terug is na een coronabesmetting. Alle veertien spelers die in actie kwamen voor Curaçao spelen profvoetbal in Nederland of hebben dat gespeeld. Dat gold ook voor Suriname, dat geïnspireerd door de successen van Curaçao met Nederlands-Antilliaanse profs het afgelopen jaar een team bouwde met Nederlands-Surinaamse profs. Het WK halen bleek nog te hoog gegrepen voor deze Surinaamse ploeg, die in juli voor de allereerste keer in de historie deelneemt aan de Gold Cup in de Verenigde Staten.

Opstelling Suriname:

Hahn; Leerdam (Dankerlui), Donk, Pinas, Haps; Malone (Comvalius), Koolwijk, Chery; Becker, Hasselbaink (Te Vrede), Biseswar (Jozefzoon)

Opstelling Curaçao:

Room; Gaari, Alberto, Martina, Maria (Statie); Anita, J. Bacuna, L. Bacuna; Antonia, Van den Hurk (Janga), Kuwas (Felida).