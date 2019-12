Nog onduidelijkheid over geblesseerde Cillessen

De Spaanse club kwam zaterdagmorgen met een medische update over de blessure van de doelman van Oranje. „Hij heeft een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. We moeten afwachten hij zich dat ontwikkelt”, valt te lezen op de website van Valencia.

Afgelopen zaterdag viel Cillessen geblesseerd uit tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Levante (4-2). Hij werd toen vervangen door Jaume Doménech. Ook miste hij het Champions Leagueduel met Ajax dat de Spanjaarden met 1-0 wonnen waardoor ze verder gaan in het miljardenbal.