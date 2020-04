Debuut half-Nederlandse speler Gosens in ’Mannschaft’ vertraagd door coronacrisis

De speler van Atalanta Bergamo en eerder Heracles Almelo zat dicht tegen een selectie aan voor de eind maart geplande oefenduels van de ’Mannschaft’. Dat bevestigde bondscoach Joachim Löw in Der Kicker.

Gosens is net over de grens in Emmerik geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Duitse moeder. Gazzetta dello Sport wist woensdag te melden dat hij de Duitse ploeg verkoos boven Oranje, mocht de keuze zich voordoen. „We hebben overwogen Robin Gosens te selecteren”, bevestigde Löw. „We hadden hem graag beter leren kennen. Helaas is dat nu niet doorgegaan, maar we houden hem in de gaten zo gauw de bal weer gaat rollen.”

Vanwege de coronacrisis gingen de oefenduels met Spanje en Italië niet door. Löw zei de linkermiddenvelder annex verdediger al langer op het oog te hebben. „Hij is een veelzijdige speler met veel dynamiek en ambitie.” Gosens bereikte dit jaar met Atalanta de kwartfinales van de Champions League, de club komt uit het zwaar door het coronavirus getroffen Bergamo.