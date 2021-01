Zaak Nijhuis/Schmidt: aanklager verleent PSV uitstel

De Eindhovenaren hebben door het midweekse programma uitstel gevraagd én gekregen voor het aanleveren van de verklaringen waarop de aanklager zijn oordeel (mede) zal baseren.

Schmidt en Nijhuis kwamen onder de loep te liggen na het duel tussen Sparta en PSV zaterdagavond. Niet voor het eerst dit seizoen vloog de trainer van PSV de scheidsrechter verbaal in de haren. Schmidt kreeg al geel voor herhaaldelijk commentaar tijdens het duel, beschuldigde hem na afloop via horen zeggen van partijdigheid, schoof hem de blessure van Cody Gakpo in de schoenen en meldde in zijn commentaar hem ’nooit van zijn leven’ meer te willen spreken.

De aanklager gaf eerder deze week aan dit te toetsen, zoals ook de vermeende uitspraken van Nijhuis over het bewust ’tegenfluiten’ van PSV langs de meetlat zullen worden gelegd.