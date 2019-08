Ajax zet streep door Promes

De Deen is dicht bij een overgang naar OGC Nice, dat ruim 20 miljoen euro voor hem over heeft. Promes heeft nog te veel last van een enkelblessure die hij zaterdag in het uitduel met VVV-Venlo opliep.

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui gaan wel mee naar Cyprus. Ziyech ging tegen VVV ook eerder naar de kant wegens een enkelblessure. Mazraoui ontbrak in Limburg wegens knieklachten. De bedoeling is dat ze maandagavond mee trainen in Nicosia.

Kasper Dolberg Ⓒ BSR Agency

De 21-jarige Dolberg ziet weinig toekomst meer voor zichzelf bij Ajax. Onder leiding van trainer Peter Bosz speelde hij zich in het seizoen 2016-2017 in de kijker van veel Europese topclubs. De Deen scoorde onder meer tweemaal in de duels met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. Dolberg kwam de laatste seizoenen onder trainers Marcel Keizer en Erik ten Hag echter zelden meer in de buurt van het niveau dat hem een gewilde aanvaller maakte.

Ten Hag gaf Dolberg nog een basisplaats voor het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Na een minder optreden tegen Vitesse mocht de spits ook nog beginnen aan het uitduel met PAOK. Dolberg viel al snel geblesseerd uit in Thessaloniki. Hij was weer beschikbaar voor het thuisduel met de Grieken maar Ten Hag nam hem niet op in zijn selectie. Dolberg was voorbijgestreefd door Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

