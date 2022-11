Van Bronckhorst: ’Ik zie gewoon wat er komt’

De Schotse club verspeelde zaterdag in de eigen competitie bij St. Mirren opnieuw punten (1-1) en ziet de achterstand op koploper Celtic steeds groter worden.

Geen angst

„We gaan om de tafel zitten en praten over de afgelopen maanden en over welke kant we op moeten”, zei Van Bronckhorst op de vraag of hij de komende weken met het bestuur van de Rangers gaat praten. „Ik heb geen angst. Ik heb nooit angst, ik zie gewoon wat er komt.”

Veel punten gemorst

Rangers FC verspeelde in drie van de laatste vijf competitieduels punten. In de Champions League eindigde het elftal van Van Bronckhorst in de groep van Ajax als laatste met 0 punten.