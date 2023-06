Wimbledon kwalificaties: Rus verder, Pattinama-Kerkhove en Schoofs niet

Pattinama-Kerkhove haalde vorig jaar nog de tweede ronde van het hoofdtoernooi. De mondiale nummer 202 verloor in de beslissende derde set de tiebreak van de Amerikaanse Kayla Day: 5-7 6-2 6-7 (4). Schoofs ging kansloos ten onder tegen de Chinese Yuan Yue (6-2 6-0). Hartono moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Belgische Yanina Wickmayer: 6-4 6-3.

Rus, de nummer 85 van de wereld, speelt in de volgende ronde tegen Carol Zhao. De Canadese won in drie sets van de Britse Emily Appleton: 4-6 7-6 (4) 6-4. Nog twee zeges volstaan voor een plek in het hoofdschema. De voorrondes worden gespeeld op Roehampton om het gras van Wimbledon te sparen voor de wedstrijden in het hoofdtoernooi.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint over een week.