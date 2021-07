FIFA-voorzitter Gianni Infantino doet stof opwaaien: ’Hij zou daar niet mogen zijn’

In nog geen 24 uur tijd bezocht Infantino de finale van de Copa America en die van het EK. Zijn aanwezigheid op Wembley doet stof opwaaien. Er wordt gesteld dat het onverantwoord was om hem daar tussen onder andere Sir Geoff Hurst, David Beckham, Tom Cruise en Kate Moss te laten zitten, terwijl hij enkele uren eerder nog in Brazilië was.

Het Zuid-Amerikaanse land wordt door de Britse regering als ’rood’ aangemerkt in deze fase van coronacrisis. Dat betekent dat elke reiziger vanuit dat land tien dagen op eigen kosten in quarantaine in een hotel zou moeten verblijven alvorens het Verenigd Koninkrijk verder te betreden. Voor de Zwitser bleken deze regels niet te gelden. „Hij zou daar helemaal niet mogen zijn”, zo klinkt het dan ook.

Het Verenigd Koninkrijk werd tijdens het EK verzocht door de UEFA om versoepelingen door te voeren voor fans. Er was zelfs sprake van dat wanneer er geen versoepelingen zouden worden doorgevoerd de finale naar Boedapest zou worden verplaatst, waar er geen restricties golden in de stadions.