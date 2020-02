Dreun voor Roger Federer

Federer mist de toernooien van Dubai, Indian Wells, Miami en ook Roland Garros. De nummer drie van de wereld werd donderdag al geopereerd aan zijn knie, meldt hij op Twitter. Federer zal sowieso 3180 punten verliezen op de wereldranglijst en uit de top vijf verdwijnen. In 2016 onderging Federer ook al eens knieoperatie. Vervolgens won hij bij zijn terugkeer in 2017 direct de Australian Open.

Federer had al langer last

De twintigvoudig grandslamkampioen haalde onlangs met pijn en moeite nog de halve finales op de Australian Open. Daarin verloor hij gehinderd door een liesblessure kansloos van Novak Djokovic. „Ik had al wat langer last van mijn knie. Ik hoopte dat de pijn zou verdwijnen, maar na goed overleg met mijn team ben ik gisteren geopereerd. De doktoren bevestigden dat het de juiste keuze is geweest en zijn overtuigd van volledig herstel”, meldt Federer.

Nadal kan naast Federer komen

Rafael Nadal kan tijdens Roland Garros ook op twintig grandslamzeges komen. De 33-jarige Spanjaard won de Major in Parijs al twaalf keer.