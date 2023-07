Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mannarino tegen tiener Michelsen in finale Newport

10:40 uur De Franse tennisser Adrian Mannarino neemt het in de finale van het tennistoernooi van Newport op tegen de 18-jarige Amerikaan Alex Michelsen. Mannarino is de nummer 38 van de wereldranglijst, Michelsen staat op de 190e plaats.

De als tweede geplaatste Mannarino versloeg op het Amerikaanse gras in twee sets landgenoot Ugo Humbert (6-4 6-3). Michelsen won van de twintig jaar oudere landgenoot John Isner, die het toernooi van Newport vier keer eerder had gewonnen. Het werd 7-6 (6) 6-4 voor de jongste Amerikaan, die voor het eerst in een ATP-finale staat.

Man (34) vast voor brandstichting spelershotel Nieuw-Zeeland

08:00 uur De Nieuw-Zeelandse politie heeft een 34-jarige man gearresteerd op verdenking van brandstichting in het hotel waar de speelsters en staf van het Nieuw-Zeelandse nationale team verblijven. In het Pullman-hotel in Auckland brak zaterdagavond brand uit, waarna de selectie geëvacueerd moest worden. Niemand raakte daarbij gewond.

Een politiewoordvoerster kan niets zeggen over de nationaliteit van de gearresteerde man. Wel is duidelijk dat het gaat om iemand die in Nieuw-Zeeland woont. De verdachte moet maandag voor de rechter verschijnen.

De brand brak zaterdagavond rond 20.00 uur (lokale tijd) uit. Acht brandweerwagens kwamen ter plaatse en volgens een woordvoerder werd het vuur snel gedoofd. De New Zealand Herald bericht dat de Nieuw-Zeelandse speelsters via een trappenhuis door dikke rook naar buiten moesten worden geleid.