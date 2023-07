Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Vermoeide Djokovic schrapt toernooi van Toronto

23.29 uur: Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi dat over twee weken begint in Toronto. De Serviër heeft behoefte aan rust, zo heeft hij de organisatie laten weten.

Djokovic verloor vorige week van Carlos Alcaraz in de finale van Wimbledon. De Spanjaard zegevierde na 4 uur en 42 minuten en vijf sets: 1-6 7-6 (6) 6-1 3-6 6-4. Alcaraz was afgelopen week alweer actief met een gemengde Spaanse ploeg op de Hopman Cup, die werd gewonnen door Kroatië.

Poolse volleyballers grijpen eindzege van Nations League

22.49 uur: De Poolse volleyballers hebben de Nations League gewonnen. De wereldkampioen van 2014 en 2018 was in de eindstrijd te sterk voor de Verenigde Staten: 3-1 (25-23 24-26 25-18 25-18). Polen had in de halve eindstrijd Japan verslagen, dat de wedstrijd om de derde plaats tegen Italië won: 3-2 (25-18 25-23 17-25 17-25 15-9).

Lukasz Kaczmarek was de grote man bij Polen in de finale. De uitblinker maakte maar liefst 25 punten.

Timofejeva eerste debutante die WTA-toernooi wint in 22 jaar

20.52 uur: De Russin Maria Timofejeva kwam niet door de kwalificaties heen, maar heeft alsnog het tennistoernooi van Boedapest gewonnen. De 19-jarige tennisster is daarmee de eerste sinds 2001 die bij haar debuut in het hoofdschema van een WTA-toernooi meteen de titel pakt. Timofejeva versloeg in de finale Kateryna Baindl uit Oekraïne met 6-3 3-6 6-0.

Timofejeva strandde in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi in Boedapest, maar mocht als lucky loser alsnog meedoen aan het toernooi. In de finale wachtte haar een ontmoeting met Baindl, de nummer 100 van de wereld. Timofejeva staat nu zelf nog 246e. Ondanks het gebrek aan ervaring bleef de Russische in de beslissende derde set overeind en stond ze zelfs geen game af.

De Indonesische Angelique Widjaja was 22 jaar geleden op Bali de laatste tennisster die bij haar debuut gelijk de titel pakte. Ook was het vier jaar geleden dat een lucky loser een WTA-toernooi won. In 2019 won de toen 15-jarige Coco Gauff in Linz.

Tennissers Kroatië winnen Hopman Cup voor tweede keer

20.28 uur: De tennissers van Kroatië hebben ten koste van Zwitserland de Hopman Cup gewonnen. De Zwitsers waren in 2019 de meest recente winnaar van het landentoernooi voor gemengde teams, maar verloren nu de finale met 2-0 van de Kroaten. Borna Coric, de mondiale nummer 15, haalde de overwinning in het Franse Nice binnen door Leandro Riedi te verslaan: 6-1 6-4.

Coric had de eerste set al na 31 minuten binnen. In de tweede set ging het iets moeizamer, maar over een beslissende derde set hoefde de Kroaat zich geen zorgen te maken. Zaterdag verloor Coric nog van de Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz, maar dankzij eerdere resultaten ging Kroatië alsnog naar de finale.

De Zwitserse Céline Naef had de eerste finalewedstrijd verloren van Donna Vekic: 6-3 6-4. Naef won geen van haar drie duels in het enkelspel in Nice.

Kroatië won het gemengde landentoernooi eerder in 1996. De tot dusver laatste Hopman Cup was in 2019 in Perth. Het contract tussen tennisfederatie ITF en de Australische tennisbond werd voortijdig beëindigd. De ITF kwam met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst overeen, waardoor de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice wordt afgewerkt.

Amerikaanse golfer Harman glorieuze winnaar van The Open

19.48 uur: Golfer Brian Harman heeft de mooiste zege uit zijn loopbaan geboekt. De 36-jarige Amerikaan verzekerde zich zondag in Liverpool van de winst van The Open. Hij liet zijn leidende positie in de vierde en laatste ronde niet meer in gevaar komen.

Harman zegevierde met een totaal van 271 slagen. De Oostenrijker Sepp Straka, Australiër Jason Day, Zuid-Koreaan Tom Kim en Spanjaard Jon Rahm eindigden met een achterstand van zes slagen als tweede. Harman pakte zijn eerste majortitel.

Joost Luiten stelde teleur. De Nederlander had maar liefst 80 slagen nodig voor de laatste ronde van de Britse major. In het algemeen klassement hield hij slechts drie concurrenten onder zich.

Luiten eindigde op een gedeelde 71e plaats. Na twee ronden was hij nog de nummer 30 van het algemeen klassement.

Springruiter Smolders wint in Global Champions Tour

18.52 uur: Springruiter Harrie Smolders heeft in het Duitse Riesenbeck een wedstrijd van de Global Champions Tour gewonnen. Hij bleef met zijn tophengst Uricas vd Kattevennen foutloos en was sneller (45,56) dan zijn concurrenten Max Kühner uit Oostenrijk (46,17) en Daniel Deusser uit Duitsland (46,60).

Smolders vierde zijn zesde zege in de Global Champions Tour. Hij klom naar de derde plaats in het algemeen klassement, waar Maikel van der Vleuten nog aan de leiding gaat met 231 punten. De Duitser Christian Kukuk staat tweede met 205 punten, vlak voor Smolders (194 punten).

Motorcrosser Coldenhoff op podium in Grote Prijs van Vlaanderen

18.13 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft het podium beklommen na de Grote Prijs van Vlaanderen in de MXGP. De Brabander eindigde op de zandbaan van Lommel als derde achter de Franse winnaar Romain Febvre en de Spaanse kampioenschapsleider Jorge Prado. Voor Febvre was het zijn vierde GP-zege op rij, maar Prado heeft de leiding in het WK nog altijd stevig in handen.

Coldenhoff finishte in de eerste manche als tweede en werd derde in de tweede heat. Febvre was de snelste in de eerste race en wist in de tweede manche na een sterke inhaalrace als tweede te eindigen. Daarmee presteerde hij net wat beter dan Prado, die de tweede heat won en in de eerste race derde was geworden.

In het kampioenschap staat Prado na dertien van de negentien grands prix op 665 punten, 99 punten meer Febvre. Coldenhoff bezet de vijfde plaats met 480 punten.

Jeffrey Herlings ontbrak voor de vierde keer op rij. De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP en recordhouder van het aantal gewonnen grands prix (103) herstelt van een gebroken nekwervel. De Brabander heeft zijn rentree inmiddels wel aangekondigd. Hij wil volgende week in de Grote Prijs van Finland weer op de motor zitten, zei hij eerder deze week op Omroep Brabant.

Alaphilippe en Laporte kopmannen Frankrijk op WK wielrennen

18.03 uur: Tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe en Christophe Laporte leiden de Franse wegploeg voor de WK wielrennen volgende maand in Glasgow. Ook Valentin Madouas mag rekenen op een enigszins beschermde rol in de equipe van bondscoach Thomas Voeckler. De wegrace in de Schotse stad is op 6 augustus.

De Franse ploeg bestaat verder uit Benoît Cosnefroy, Rémi Cavagna, Bryan Coquard, Olivier Le Gac en Florian Sénéchal. Cavagna en Bruno Armirail, als enige van de geselecteerde renners niet actief in de Tour de France, komen op 11 augustus uit op de individuele tijdrit.

Op de WK in Schotland komen vrijwel alle fietsdisciplines aan bod. Het toernooi duurt van 3 tot en met 13 augustus.

Luiten verprutst laatste ronde van The Open

17.47 uur: Joost Luiten heeft in mineur afscheid genomen van The Open in Liverpool. De Nederlander had maar liefst 80 slagen nodig voor de laatste ronde van de Britse major. In het algemeen klassement houdt hij slechts drie concurrenten onder zich.

Luiten eindigde op een gedeelde 71e plaats. Na twee ronden was hij nog de nummer 30 van het algemeen klassement. De strijd om de eindzege wordt zondagavond beslist. De Amerikaan Brian Harman verdedigt in de laatste ronde een voorsprong van vijf slagen op zijn landgenoot Cameron Young.

Van de Zandschulp meldt zich met enkelblessure af voor Hamburg

17.45 uur: Botic van de Zandschulp heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Hamburg, dat maandag begint. De nummer 45 van de wereld heeft last van een enkelblessure. De 27-jarige Van de Zandschulp zou het in de eerste ronde opnemen tegen Juan Pablo Varillas uit Peru.

Van de Zandschulp, de nummer 45 van de wereld, heeft het hele jaar al last van blessures. Begin dit jaar ondervond hij hinder van een spierblessure in zijn bovenbeen en dit voorjaar liep hij in München een voetblessure op.

Van de Zandschulp zou in Hamburg zijn eerste wedstrijd spelen sinds Wimbledon. Daar verloor hij in de tweede ronde van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Tallon Griekspoor komt komende week niet in actie. Hij begint over ruim een week in Washington al aan het Amerikaanse hardcourtseizoen.

Rublev wint toernooi van Bastad

Andrey Rublev Ⓒ ANP/HH

17.42 uur: Andrey Rublev heeft het tennistoernooi van Bastad op zijn naam geschreven. De Rus rekende in de finale in twee sets af met Casper Ruud uit Noorwegen: 7-6 (3) 6-0.

Rublev vierde zijn veertiende toernooizege. Hij won eerder dit jaar het toernooi van Monte Carlo. De Rus stond voor het eerst in de finale in Bastad. Ruud schreef het graveltoernooi in de Zweedse stad twee jaar geleden op zijn naam.

Ruud blijft voorlopig steken op tien toernooizeges. Hij won slechts eenmaal een toernooi dat niet op gravel werd afgewerkt.

Eerste ATP-titel voor Cachin

15.07 uur: De Argentijn Pedro Cachin heeft voor het eerst een toernooi op het hoogste niveau op zijn naam geschreven. De nummer 90 van de wereld won de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. Op het gravel was hij te sterk voor de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas, die elf plaatsen hoger op de wereldranglijst staat. De setstanden waren 3-6 6-0 7-5.

Cachin (28) hield daarmee Ramos-Viñolas van zijn vijfde titel op de ATP Tour af. De Spanjaard was eerder onder meer in 2019 de beste geweest in Gstaad. Cachin had in de tweede ronde de als eerste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut uitgeschakeld.

Matwé Middelkoop greep naast de zege in het dubbelspel. Hij verloor samen met zijn Braziliaanse partner Marcelo Demoliner in de finale van de Zwitsers Stan Wawrinka en Dominic Stricker: 7-6 (8) 6-2.

Belg Campenaerts strijdlustigste renner van deze Tour

13.36 uur: Victor Campenaerts is door de organisatie van de Tour de France uitgeroepen tot de strijdlustigste wielrenner van deze editie. De Belg van Lotto-Dstny kreeg de voorkeur boven de Fransen Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en de Sloveense nummer 2 in het eindklassement Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Tekst gaat verder onder de tweet.

De 31-jarige Antwerpenaar kleurde de 110 editie van de Tour met zijn vele aanvalspogingen. Vaak was hij de renner die als eerste de aanval koos zodra een etappe officieel was begonnen. Zowel in de achttiende als negentiende rit onderscheidde Campenaerts zich in een lange ontsnapping.

De Tour eindigt zondag met een rit over 115,5 kilometer van Saint-Quentin-en-Yvelines naar Parijs.

Mannarino tegen tiener Michelsen in finale Newport

10:40 uur De Franse tennisser Adrian Mannarino neemt het in de finale van het tennistoernooi van Newport op tegen de 18-jarige Amerikaan Alex Michelsen. Mannarino is de nummer 38 van de wereldranglijst, Michelsen staat op de 190e plaats.

De als tweede geplaatste Mannarino versloeg op het Amerikaanse gras in twee sets landgenoot Ugo Humbert (6-4 6-3). Michelsen won van de twintig jaar oudere landgenoot John Isner, die het toernooi van Newport vier keer eerder had gewonnen. Het werd 7-6 (6) 6-4 voor de jongste Amerikaan, die voor het eerst in een ATP-finale staat.

Man (34) vast voor brandstichting spelershotel Nieuw-Zeeland

08:00 uur De Nieuw-Zeelandse politie heeft een 34-jarige man gearresteerd op verdenking van brandstichting in het hotel waar de speelsters en staf van het Nieuw-Zeelandse nationale team verblijven. In het Pullman-hotel in Auckland brak zaterdagavond brand uit, waarna de selectie geëvacueerd moest worden. Niemand raakte daarbij gewond.

Een politiewoordvoerster kan niets zeggen over de nationaliteit van de gearresteerde man. Wel is duidelijk dat het gaat om iemand die in Nieuw-Zeeland woont. De verdachte moet maandag voor de rechter verschijnen.

De brand brak zaterdagavond rond 20.00 uur (lokale tijd) uit. Acht brandweerwagens kwamen ter plaatse en volgens een woordvoerder werd het vuur snel gedoofd. De New Zealand Herald bericht dat de Nieuw-Zeelandse speelsters via een trappenhuis door dikke rook naar buiten moesten worden geleid.