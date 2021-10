Herbeleef hier de tweede plek van Max Verstappen bij de GP van Turkije

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen heeft de eerste plaats in het WK-klassement van de Formule 1 heroverd. De Nederlandse coureur van Red Bull eindigde in de Grote Prijs van Turkije als tweede achter de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Verstappen staat nu in het klassement weer 6 punten voor op Lewis Hamilton, die in Istanbul als vijfde over de finish kwam.