Louis van Gaal moet harde noten kraken: ’Maar iedereen is en blijft bij mij in beeld’

In de groep van 25 spelers zitten ook Tyrell Malacia (Feyenoord) en Devyne Rensch (Ajax). De verdedigers behoorden niet eerder tot de voorlopige spelersgroep van Oranje.

Van de EK-selectie van de vorige bondscoach Frank de Boer ontbreken Patrick van Aanholt (Galatasaray), Denzel Dumfries (op weg naar Internazionale), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ), Luuk de Jong (Sevilla) en Quincy Promes (Spartak Moskou).

Van Gaal begint aan zijn derde termijn als bondscoach. Hij wordt komende dinsdag tijdens een persconferentie door directeur topsport Nico-Jan Hoogma van de KNVB gepresenteerd.

„Iedereen weet dat de interlandweek in september erg belangrijk is en de voorbereidingstijd heel kort”, aldus Van Gaal vrijdag in een persbericht. „Dat betekent dat we spelers nodig hebben die er meteen staan. Niet alle clubs en spelers zijn even ver in de voorbereiding, dus daar moet ik rekening mee houden. Een aantal spelers heb ik daarom nu niet op de lijst gezet. Maar ik wil benadrukken dat iedereen bij mij in beeld is en blijft.”