AZ verlengt contract Tijjani Reijnders tot 2025

„Ik voel veel vertrouwen van de club richting volgend seizoen, waarin ik mik op een basisplaats”, aldus Reijnders. „In de laatste maanden heb ik volgens mij ook laten zien dat ik dat aankan. Het is door corona natuurlijk een gek seizoen, maar voor mij persoonlijk is het een positief jaar waarin ik veel minuten heb gemaakt en ben gegroeid als speler.”

Reijnders kwam in 2017 over van PEC Zwolle. In januari van vorig jaar werd hij voor de tweede seizoenshelft verhuurd aan RKC. Dit seizoen maakte Reijnders bij AZ twintig keer zijn opwachting in de Eredivisie, waarvan zes keer als basisspeler.

AZ staat met nog drie duels te gaan derde in de Eredivisie. De achterstand op nummer 2 PSV bedraagt 1 punt.