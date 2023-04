VIDEO Tiger Woods moet met voetblessure opgeven in Masters

,,Ik ben teleurgesteld dat ik me vanochtend heb moeten terugtrekken vanwege mijn plantar fasciitis (ontsteking aan onderkant voetzool, red.). Mijn dank wil ik uitspreken aan de fans en The Masters die me zoveel liefde en support hebben gegeven. De spelers wens ik vandaag veel succes!”, liet Woods via Twitter weten.

Het beestenweer van de afgelopen dagen speelde ook een rol. Door de kou en regen heeft hij meer last gekregen van zijn rechterbeen, dat hij begin 2021 verbrijzelde. Ook werd hij in zijn grillige loopbaan al vijf keer aan zijn rug en knie geopereerd. De pijn die de 47-jarige Woods tartte was duidelijk zichtbaar op Augusta National. Lopen ging bijna niet meer op de baan die op en af loopt, en daardoor zwaar is.

Woods, die vijf keer het iconische groene jasje van The Masters veroverde, haalde voor de 23e keer op rij de cut, maar sloot met +9 de rij van de 54 golfers die het weekeinde haalde. Het evenement werd de afgelopen dagen door noodweer verschillende malen stilgelegd, waardoor een groot deel van de derde- en de gehele vierde ronde zondag afgewerkt moet worden. Het weer lijkt op deze slotdag wel mee te werken.