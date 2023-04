Onderzoek OM na aangifte antisemitische leuzen bij Feyenoord: ‘Bedreigend voor Joden’

,,We hebben kennis genomen van de beelden en stellen een onderzoek in”, zegt een OM-woordvoerder op vragen van De Telegraaf. Op sociale media gaan er beelden rond waarop een persoon op een podium rond het stadion ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ roept. De fans werden aangemoedigd om mee te roepen. Directeur Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wist in de ochtend nog niet of de artiest door Feyenoord zelf was geregeld of dat een Feyenoord-fan de microfoon afpakte om de leus te scanderen.

Feyenoord laat in een reactie weten dat de artiest niet door de club is ingehuurd. ,,We weten dat de dj die daar stond altijd het publiek betrekt. De bewuste man zette eerst een Feyenoord-lied in, waarna hij opeens overschakelde op de leuzen”, laat een woordvoerder van de club weten. ,,Er is nog getracht het geluidkanaal dicht te draaien.”

,,Maar voor onze aangifte maakt dat niet uit. Wij willen dat diegene wordt gestraft”, zegt Mestrum, die stelt moedeloos te worden dat voor de zoveelste keer de voor Joden zeer kwetsende leus wordt geroepen.

Het scanderen van antisemitsche leuzen is strafbaar. Zo werd een man die op 14 mei 2017 in Rotterdam 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' riep door het gerechtshof in Den Haag in 2019 veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur voor belediging van een groep mensen om hun ras en godsdienst.

Jodenclub

,,Je kunt het over rivaliteit hebben en dat het over Ajax gaat en niet over Joden”, vervolgt Mestrum. ,,Maar als Ajax een echte Jodenclub was, dan zaten ze woensdagavond aan de seideravond (Joden vierden de eerste dag van het Pesachfeest, waar stil wordt gestaan bij de Joodse slavernij en uittocht uit Egypte red.) in plaats van rond het voetbalveld.”

Het scanderen van de leuzen heeft volgens de directeur een uitwerking op de maatschappij waarbij het normaal wordt dit soort dingen te roepen. ,,Het gaat zo van de voetbalstadions naar de klaslokalen en dat wil ik voorkomen. Want het is gewoon Jodenhaat”, zegt Nestrum die naast een aangifte ook contact gaat opnemen met Feyenoord. ,,De leuzen werden geroepen terwijl er op dat moment raketten van Hamas Israël bereikten. Het is kansloze retoriek.”

’Langspeelplaat die blijft hangen’

Het CIDI wil opnieuw met de voetbalclubs om tafel om met een plan van aanpak te komen om het roepen van antisemitische leuzen de kop proberen in te drukken. ,,We hebben al zo vaak uitgelegd dat het kwetsend is. Maar het lijkt wel een langspeelplaat die maar blijft hangen.”

De Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding reageerde ook al op de situatie. ,,Dit heeft niks meer met sport te maken. In dit filmpje zingen supporters uit volle borst antisemitische liederen. De gebruikte teksten zijn voor Joden niet alleen beledigend, maar ook bedreigend. Achteraf is aangifte doen de enige optie, maar bij dit soort spreekkoren moet direct worden ingegrepen.”

De halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2) werd ook ontsierd doordat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond opliep nadat er vanaf de tribunes een voorwerp was gegooid, en door zwaar vuurwerk met forse rookwolken tot gevolg, waardoor de scheidsrechter na een halve minuut het duel al tijdelijk moest stilleggen.