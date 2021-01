sc Heerenveen door corona gehavend naar Fortuna: Johnny Jansen en twee spelers positief

De positieve test van Jansen is al van eerder deze week, zo valt op te maken uit het statement op de site van de Friezen. „De trainer werd positief getest op het coronavirus en bracht de afgelopen week al in thuisisolatie door. Jansen heeft geen klachten maar testte dit weekend toch nog positief. Assistent-trainer Hennie Spijkerman zal zondag als eindverantwoordelijke langs de lijn staan.”

sc Heerenveen hervat de competitie zondag met de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Na een veel belovende seizoensstart ging het in de laatste maanden allemaal wat minder bij de ploeg van Jansen. De laatste overwinning dateert van 1 november (1-4 bij Sparta), waardoor Heerenveen is afgezakt naar de achtste plaats in de Eredivisie.