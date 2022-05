Premium Het beste van De Telegraaf

Kiest cryptische Slot voor Bijlow in finale? ’Er zit verschil tussen speler en keeper’

Arne Slot tijdens de persconferentie op trainingskamp van Feyenoord in Lagos. Ⓒ ANP/HH

LAGOS - Feyenoord-doelman Justin Bijlow heeft op het trainingskamp in het Portugese Lagos een belangrijke stap gezet richting een rentree in de ploeg in de Conference League-finale tegen AS Roma volgende week woensdag in Tirana. Dat heeft Feyenoord-trainer Arne Slot aangegeven na de eerste volledige groepstraining die Bijlow afwerkte, nadat hij twee maanden uit de roulatie was geweest met een voetblessure.