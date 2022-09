Nederland levert zes atleten voor finale Diamond League

Ook Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Nick Smidt nemen deel aan de laatste halte van de prestigieuze reeks atletiekwedstrijden, waarin alle 32 onderdelen verdeeld over twee dagen aan bod komen. Voor de winnaar van een onderdeel ligt een cheque van 30.000 dollar klaar.

Bol maakt de meeste kans op de hoofdprijs bij de vrouwen. De drievoudig Europees kampioene won dit jaar al haar races over 400 meter horden in de Diamond League. Ze won vorig jaar ook de finale. Hassan loopt de 5000 meter, de afstand waarop ze bij de WK in Eugene slechts als zesde eindigde. Ze liep deze zomer in de Diamond League twee wedstrijden over 3000 meter. Op de 5000 meter is ze regerend olympisch kampioene en met 14.22,12 houdster van het Europees record.

Schilder komt in actie bij het kogelstoten, het onderdeel waarop ze deze zomer haar internationale doorbraak beleefde. Ze won brons bij de WK indoor, brons bij de WK outdoor en goud op de EK met een Nederlands record van 20,24 meter. Klaver en Bonevacia lopen de 400 meter, Smidt mag uitkomen op de 400 meter horden.

De Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce kan voor de vijfde keer de Diamond League winnen op de 100 meter.