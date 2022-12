Premium Het beste van De Telegraaf

Frenkie de Jong haalt uit naar arbiter: ’Schandalig’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ontgoocheling bij de spelers van Oranje na de WK-exit. Ⓒ René Bouwman

LUSAIL - De uitschakeling door Argentinië door het nemen van strafschoppen was hard aangekomen bij de internationals van Oranje, maar toch lieten ze na afloop hun gezicht zien in de mixed zone en deden ze hun verhaal. Daar spraken ze onder anderen over de trots, die ze voelden over de gemaakte comeback, het bewogen afscheidswoordje van bondscoach Louis van Gaal in de kleedkamer en de ergernis over het in de ogen van de Oranje-internationals partijdige fluiten van de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz, die overigens ook vanuit het Argentijnse kamp de wind van voren kreeg voor zijn optreden.