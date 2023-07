Excuses Spaanse voetbalsters voor haka: ’We weten nu hoe belangrijk dit voor de Maori is’

De excuses volgden ruim een week nadat het Spaanse team een video had geplaatst waarin door vier speelsters een haka werd gedaan, een rituele dans van de Nieuw-Zeelandse Maori. Het staat iedereen vrij de befaamde haka uit te voeren, als er maar respect en begrip is voor de betekenis erachter.

„Wij waren pas een paar dagen in Nieuw-Zeeland. We weten nu hoe belangrijk dit voor de Maori is”, verklaarde Andrés. Ze vroeg de lokale bevolking om vergiffenis. Die werd geaccepteerd. De speelsters kregen van de Maori ook uitleg over Matariki, een nieuwe nationale feestdag ter ere van de viering van het nieuwjaar volgens de Maori.

Niet alleen Spaanse, maar ook Nederlandse voetbalsters kwamen opspraak door een video van een haka. De KNVB haalde de video „uit respect” offline, maar zei ook dat het niet ging om de befaamde dans, maar om een fysiek deel van een training dat was gericht „op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam.” Voetbalsters Merel van Dongen, die in de video hoorbaar „haka” riep, bood later alsnog haar excuses aan. Zij zei dat het nooit haar bedoeling was om iemand te kwetsen.