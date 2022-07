Sébastien Haller heeft tumor aan teelbal

Haller voelde zich maandag niet lekker na een training in Zwitserland. Borussia Dortmund meldde aanvankelijk dat de aanvaller ziek was. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een zaadbal heeft.

Haller is teruggekeerd naar Duitsland en wordt daar verder onderzocht.

„Dit nieuws kwam vandaag als een schok voor Sébastien Haller en voor ons allemaal. De hele Borussia-familie wenst dat Sébastien zo spoedig mogelijk helemaal gezond wordt en dat we hem snel weer in de armen kunnen sluiten. We zullen er alles aan doen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt”, aldus sportdirecteur Sebastian Kehl.

De club wil dat de privacy van de spits wordt gerespecteerd en roept de media op om geen verdere vragen te stellen.