Danny Noppert ’in de wolken’ met winst UK Open en 120.000 euro

„Ik ben in de wolken, want dit is een speciaal moment voor mij”, zei Noppert, die nog nooit een zogenoemd televisietoernooi wist te winnen. „Ik kan het niet geloven. Ik heb al eerder gezegd dat ik een beker wil vasthouden, maar ik had nooit gedacht dat het op zo’n groot toernooi als het UK Open zou zijn. Ik denk dat ik nu grote stappen voorwaarts kan maken in mijn carrière”, aldus Noppert die ruim 120.000 euro verdiende met zijn titel.

Bekijk ook: Danny Noppert wint UK Open na thriller tegen Michael Smith

Ⓒ Taylor Lanning/PDC

De 31-jarige Noppert was in de finale Michael Smith, begin dit jaar nog finalist op het WK, met 11-10 de baas. „Het was een zware wedstrijd aan het einde van een lange dag. We wilden allebei zo graag deze trofee optillen en we speelden geen van beiden zoals we kunnen”, zei Noppert, die tot een gemiddelde van slechts 84,82 kwam. Smith gooide met een gemiddelde van 90,33 beter.