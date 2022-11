WK voetbal: bekijk hier de groepsindeling en het speelschema

Voetbal

Nederland koerst in volle vaart af op felbegeerd tweede Champions League-ticket

Nederland heeft een absolute topweek in Europa achter de rug met vier overwinningen van de Nederlandse deelnemers en Feyenoord en Ajax, die zich in navolging van AZ en PSV verzekerden van overwintering in Europa. De perfect verlopen slotweek van de groepsfases heeft ervoor gezorgd dat het er zeer go...