Gele trui doet Mike Teunissen realiseren dat er weer mooie dingen aankomen

Mike Teunissen Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was een onschuldige afdaling, waarvan ze tijdens het trainingskamp op Tenerife elke dag het dal in reden. „Een bocht zoals er duizend zijn”, noemt Mike Teunissen het punt waar hij crashte. „Ging ik zo hard? Dat was het eerste wat ik vroeg aan die andere mannen. Niet echt, en aanvankelijk dacht ik dat de schade ook meeviel, maar dat linkerbeen wilde niet echt meer. Dan begint het besef dat het goed mis is”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die in 2019 na dertig jaar Erik Breukink als laatste Nederlandse geletruidrager in de Tour de France afloste.