Pijnlijke nederlaag voor Kiki Bertens in Dubai

Dat is een pijnlijke nederlaag voor Bertens. Ondanks haar vijf maanden afwezigheid is de 29-jarige inwoonster van Breda namelijk nog wel de nummer 11 van de wereld. Martincova staat 114 plaatsen lager. En dus kwam er al in de tweede ronde een einde aan het toernooi van Bertens, die in de openingsronde een bye had.

Na haar duidelijke nederlaag tegen Jelena Ostapenko in Doha (6-0 en 6-2) ging het dinsdag in Dubai de eerste set al niet veel beter tegen haar opponente uit Tsjechië. De service van Bertens haperde en ook vanaf de baseline was het vertrouwen ver te zoeken bij de pupil van Elise Tamaëla. De frustratie spatter er af en toe vanaf bij Bertens, die wel wil, maar nog niet kan.

In de tweede set kwam Bertens er ondanks een snelle break achterstand wat beter in. Bij een 4-3 achterstand leek zich de kans aan te dienen om terug te breken, maar op dat moment vlogen de ongedwongen fouten van het racket van Bertens. Vervolgens serveerde Martincova het bij 5-4 eenvoudig uit.

Met Lesley Kerkhove zit Bertens nog wel in het dubbelspel. Daarin treft ze Demi Schuurs. Een goede vriendin en een topdubbelaar.