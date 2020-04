Financiële zorgen voor Nederlandse springruiters

Willem Greve: „Nu is voor iedereen alles onzeker, omdat niemand weet hoe lang het gaat duren en dat is behoorlijk beangstigend.”

AMSTERDAM - In de hippische wereld maken velen zich grote zorgen over hun carrière, zowel sportief gezien als in financieel opzicht. De topruiters en -amazones zijn vaak zelfstandige ondernemers die deels van de paardenhandel hun sport betalen. Door de coronacrisis komt de continuïteit hiervan in het gedrang.