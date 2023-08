Thembi Kgatlana: klaar voor deel twee van autobiografisch kinderboek

Tijdens in totaal vijf wedstrijden op het WK verzamelden de Zuid-Afrikaanse vrouwen slechts één punt. Dat is geen beste score. Toch heeft het land voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd van dit WK plaatsing voor de knock-outfase nog altijd in eigen hand. Als het woensdag wint van Italië (09.00 uur) dan wacht er een achtste finale tegen onze eigen Oranje Leeuwinnen onder leiding van Andries Jonker.

Thembi Kgatlana viert de 2-0 tegen Argentinië. Ⓒ ANP/HH