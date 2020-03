Indian Wells geannuleerd vanwege coronavirus

In de regio in de Amerikaanse staat Californië waar Indian Wells ligt is de noodtoestand uitgeroepen wegens het longvirus. „Het gezondheidsrisico is te groot om zo’n evenement in de regio te houden”, aldus een arts van de Universiteit van Zuid-Californië.

De organisatie vindt het jammer dat het toernooi niet door kan gaan, maar zegt dat de gezondheid van spelers, vrijwilligers en fans vooropstaat. „We zijn de mogelijkheid aan het onderzoeken om het toernooi op een ander moment te spelen.”

Indian Wells is een hoog aangeschreven toernooi voor zowel de mannen als de vrouwen. Dit jaar zouden onder meer Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams en Naomi Osaka deelnemen aan het toernooi.