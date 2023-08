Zege maar ook averij voor Twente

Zowel Youri Regeer als Joshua Brenet viel al voor rust geblesseerd uit, laatstgenoemde na een stevige overtreding van Bart van Hintum van PEC Zwolle. Of beiden het eerste duel met Fenerbahce aan zich voorbij moeten laten gaan, is nog niet te zeggen, maar met name in het geval van Brenet zou dat een grote streep door de rekening zijn. De tweevoudig Oranje-international kan zowel de rechtsback- als de linksbackpositie invullen en dat is extra handig nu linksachter Gijs Smal nog altijd in de lappenmand zit.

Mats Rots en Michal Sadilek zijn in hun nopjes met de openingsgoal. Ⓒ Pro Shots

Nadat FC Twente-trainer Joseph Oosting eerder de absentie van Smal had opgevangen met Michal Sadilek en door Brenet over te laten steken vanaf de rechtsbackpositie, kreeg nu de 17-jarige Mats Rots de kans als linksback. Dat betekende dat Mats Rots en zijn vijf jaar oudere broer Daan voor het eerst gezamenlijk in de basis stonden. Opnieuw een hoogtepunt voor de voetballende broers uit Groenlo, nadat ze thuis tegen FC Riga voor het eerst gezamenlijk op het veld hadden gestaan in de Grolsch Veste, bij het debuut van Mats Rots.

Twente veel beter

FC Twente was aanvankelijk de bovenliggende partij en had weinig te duchten van de provinciegenoot uit Zwolle. De eerste kans was voor Manfred Ugalde, maar het schot van de Costaricaan was geen probleem voor PEC Zwolle-doelman Jasper Schendelaar. De spits, die deze zomer door FC Twente voor zo’n 4 miljoen euro definitief is overgenomen, wacht na zes wedstrijden nog altijd op zijn eerste goal.

Even later stond het 1-0, toen een schot van Michal Sadilek dusdanig van richting werd veranderd dat Schendelaar kansloos was. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor FC Twente, maar in een periode, dat het wat rommelig was aan de zijde van de thuisclub door blessures van Regeer en Brenet sloeg PEC Zwolle bekeken toe. Younes Namli slalomde door de FC Twente-defensie en leek ook al voorbij doelman Lars Unnerstall, toen hij neerging, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er een strafschop in en werd daarin bevestigd door de VAR. De buitenkans werd koel benut door Ferdy Druijf. De voormalige spits van AZ is door PEC Zwolle teruggehaald naar Nederland als huurling van Rapid Wien.

Ferdi Druijf heeft PEC Zwolle op 1-1 gebracht. Ⓒ Pro Shots

Na de gelijkmaker kende PEC Zwolle een wat sterkere fase, maar na rust was het kwaliteitsverschil weer groot. FC Twente domineerde en kreeg de betere kansen, terwijl de gasten uit Zwolle het van een enkele uitbraak moesten hebben. Sem Steijn, weer helemaal hersteld van de enkelklachten, was bij meerdere gevaarlijke momenten betrokken. Zo schoot hij met links net over, nadat hij zichzelf met een goede kapbeweging slim vrij had gespeeld.

Goudhaantje

Uiteindelijk was het toch weer het goudhaantje van FC Twente dit seizoen, die het verschil maakte. Nadat Ricky van Wolfswinkel goed oorlog had gemaakt in de zestien stond Steijn op de goede plek om de bal tegen het net te rossen. Alweer zijn derde goal in vier duels dit seizoen. PEC Zwolle kon na de goal van Steijn geen vuist meer maken en FC Twente speelde de wedstrijd bekeken uit. In de extra tijd maakte Michel Vlap er nog 3-1 van. Een vrije trap van de invaller vloog via de paal en de rug van Zwolle-doelman Schendelaar in het doel. Het vizier kan nu gericht worden op het bezoek aan Istanbul voor de eerste confrontatie met Fenerbahce in de play-off van de Conference League komende donderdag. Een serieuze krachtmeting met een hoog aangeschreven team met onder anderen Dusan Tadic, Edin Dzeko en voormalig FC Twente-speler Jayden Oosterwolde in de gelederen.

Bekijk hier de winnende goal.