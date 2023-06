Formule 1-coureurs maken zich op voor regenachtig weekeinde in Canada

De Italiaanse bandenleverancier introduceerde onlangs nieuwe full wets, nadat er veel kritiek was op de vorige variant. Tot nu toe hebben de coureurs dat rubber nog niet te hoeven gebruiken. In Montréal komt daar, lettend op de weersverwachtingen, normaal gezien verandering in.

Net als vorig jaar lonkt een kwalificatie in de regen. Zaterdag wordt er rond die sessie (start 22.00 uur Nederlandse tijd) veel regenval verwacht, de kans op neerslag wordt ingeschat op meer dan 80 procent. De temperatuur is met een graad of zeventien dan naar verwachting ook een stuk lager dan de dagen ervoor.

Zondag lijkt de kans op regen het grootst in de ochtend, al kan dat nog veranderen. De Canadese Grand Prix start om 20.00 uur Nederlandse tijd. Ook vrijdag tijdens de trainingen kan er in korte tijd veel neerslag vallen, meldt het FIA-weerbericht van Meteo France.