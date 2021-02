Waarschuwing voor Roger Federer en Rafael Nadal

Novak Djokovic wordt gefeliciteerd door zijn coach Goran Ivanisevic. Ⓒ ANP/HH

Deze race is ver verheven boven de waan van de dag en kan gezien worden als een eindeloze ode aan de beste drie tennissers ooit. De rivaliteit tussen Novak Djokovic (33), Rafael Nadal (34) en Roger Federer (39) vormt al vijftien jaar voortreffelijk voer voor sportfanaten. Maar het mooiste gaat nog komen, want met de eindstreep in zicht stijgt de spanning.