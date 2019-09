Bale: ’Ik ben bij Real als zondebok aangewezen’

„In het voetbal kan alles snel veranderen. Ik weet ook zeker dat er nog veel meer turbulentie en rumoer gaat komen”, zei Bale tegen Sky Sports, voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd van zijn land tegen Azerbeidzjan. „Maar dat hoort erbij.”

De vleugelspits speelt al sinds 2013 voor Real Madrid, dat zo’n 100 miljoen euro voor hem betaalde. Bale won weliswaar vier keer de Champions League met de Spaanse grootmacht, maar na een teleurstellend seizoen liet trainer Zinedine Zidane deze zomer in duidelijke bewoordingen blijken dat Bale maar beter kan vertrekken. Een overstap naar China ging echter niet door en na een roerige voorbereiding begon Bale de competitie ineens als basisspeler.

„Ik ben min of meer als zondebok aangewezen. Ik neem het allemaal met een korreltje zout, maar helemaal eerlijk is het natuurlijk niet”, aldus de 30-jarige Welshman. „Er is veel over mij gepraat. Het was allemaal niet fijn, maar ik weet hoe ik daarmee om moet gaan.”